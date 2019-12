© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Se il Siviglia lo ha blindato con un contratto di quattro anni, pochi giorni fa, un motivo ci sarà: il giovanissimo attaccante classe 2001 di proprietà del Siviglia Bryan Gil, passato alla storia per essere stato il primo giocatore nato dopo il 2000 ad aver segnato sia in campionato che in Europa League, è destinato a fare strada nella Liga, a patto di mettere su qualche chilo. In questo momento il suo peso piuma è un vantaggio, ma col passare del tempo e con l'evoluzione verso un calcio molto più fisico, rischia di pesare e non poco.

Nome: Bryan Gil

Data di nascita: 11 febbraio 2001

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: attaccante esterno/fantasista

Squadra: Siviglia

Assomiglia a: Sebastian Giovinco