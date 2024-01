Lazio, attesa per il rilancio per Clarke. Seguito anche Gil del Tottenham

La Lazio spera e attende un nuovo spiraglio per provare ad affondare per Jack Clarke. L'esterno 23enne del Sunderland piace, ma il primo tentativo non è andato a buon fine e l'offerta da 16 milioni di euro fatta dai biancocelesti è stata respinta dal club inglese, che lo valuta 20 milioni più vari bonus, anche perché deve riconoscere il 25% sulla futura rivendita al Tottenham.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, la società proprietaria del cartellino, che attualmente milita in Championship, ha preso tempo, visto che preferirebbe cederlo in estate ad un prezzo più alto, magari in Premier League. La Lazio continua a essere in attesa per rilanciare.

L'altra proposta da parte di Lotito da 10 milioni di euro per Morgan Whittaker è stata rigettata dal Plymouth, così come il Norwich e Jonathan Rowe hanno rifiutato l'Italia e la Serie A. Un'altra pista interessante potrebbe essere quella che porta a Bryan Gil del Tottenham, che nelle scorse settimane era stato proposto anche alla Fiorentina. Per l'attacco è difficile invece arrivare a Nicolò Cambiaghi dell'Empoli, con l'Atalanta che ha respinto un'offerta da 8 milioni. Nuove attenzioni per Armand Lauriente del Sassuolo, mentre una soluzione presente già in casa potrebbe essere il rilancio di Daichi Kamada.