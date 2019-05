© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

L'Ajax ha in casa il degno erede di De Ligt. Stiamo parlando di Devyne Rensch, centrale classe 2003 protagonista con l'Olanda che ha trionfato all'Europeo Under 17, battendo in finale proprio l'Italia. Rensch è un difensore moderno, perfetto per lo stile di gioco dell'Ajax: è dotato di un ottimo controllo di palla ha una grande visione di gioco e non ha paura di impostare l'azione. Forte fisicamente, è stato impiegato anche come mediano davanti alla difesa.

Nome: Devyne Rensch

Data di nascita: 18 gennaio 2003

Nazionalità: olandese

Ruolo: difensore

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Matthijs de Ligt