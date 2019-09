Un talento al giorno, Emerson Espinoza: un gioiello dall'Ecuador

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Nato a Guayaquil, il classe 2001 dell'Independiente del Valle Emerson Espinoza si è messo in evidenza nell'ultimo Sudamericano Sub 20 con l'Ecuador, formazione rivelazione della competizione. Grande carisma, veste infatti spesso la fascia di capitano, è un centrocampista che può essere come mediano davanti alla difesa, ma anche come difensore in caso di bisogno. Dinamico ma ordinato, non brilla certo per fantasia ma soprattutto per le sue capacità difensive e di interdizione. 184 centimetri lo rendono particolarmente utile sui calci piazzati e in generale sui palloni alti: un'aggiunta di fisicità ad un centrocampo, quello del Parma, che di certo è ricco di tecnica ma non ha veri e propri interditori se non Barillà. Verosimilmente in rosa prenderà il posto di Machin, tornato a Pescara, dando a D'Aversa un'alternativa tecnico-tattica diversa ai vari registi che il mercato ha portato in Emilia.

Nome: Emerson Espinoza

Data di nascita: 5 gennaio 2001

Nazionalità: ecuadoriano

Posizione: mediano

Squadra: Parma

Assomiglia a: Carlos Sanchez