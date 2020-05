Un talento al giorno, Evert Linthorst: la nuova perla olandese

L'Olanda è da sempre una fucina di talenti. Oggi parliamo di Evert Linthorst, centrocampista classe 2000 in forza al VVV-Venlo che nonostante la giovane età vanta già 18 presenze in prima squadra. Si tratta di un centrocampista moderno, forte nel gioco aereo e che fa degli inserimenti senza il pallone il suo punto di forza. Non a caso in Eredivisie ha già segnato ben 4 gol. Deve ancora maturare dal punto di vista fisico, ma il talento c'è e si è visto.

Nome:Evert Linthorst

Data di nascita: 3 marzo 2000

Nazionalità: olandese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: VVV-Venlo

Assomiglia a: Frenkie de Jong