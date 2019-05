Un talento al giorno, Facundo Milán: l'attaccante che studia Suarez

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Facundo Milán è un centravanti che studia tutti i movimenti di Luís Suárez e forse per questo motivo è un forte candidato per succedere all'asso del Barcellona. È indicato come la più grande promessa del calcio uruguaiano, soprattutto per il grande fiuto del gol. Nelle giovanili del Defender, ha fatto 19 hat-trick, 5 pokers (4 goal) e in una unica partita è arrivato addirittura a farne 7. La sua media è stata di 2,2 goal a partita e nelle ultime due stagioni nelle giovanili ha segnato 118 gol.

Gioca a grandi livelli sia dentro che fuori l'area. Alto e forte, è abile a fare da sponda e intelligente nelle triangolazioni, qualità che lo hanno reso un eccellente assist man e un vero cecchino nelle giovanili uruguaiane. Con soli 16 anni ha debuttato con i professionisti nella squadra principale: entrato al 70’ già dopo 5 minuti ha ribaltato lo 0 a 1 in 2 a 1 a favore della sua squadra. Ha figurato in tutte le nazionali giovanili dell'Uruguay ed è pronto per arrivare in qualsiasi club del nostro campionato.

Nome: Facundo Nahuel Milán Osorio

Data di nascita: 03 febbraio 2001

Nazionalità: uruguaiana

Ruolo: Centroavanti

Squadra: Defensor Sporting/URU

A chi assomiglia: Luís Suárez