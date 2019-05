Un talento al giorno, Fausto Vera: un De Rossi in versione argentina

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Fausto Vera è un Daniele De Rossi in versione argentina. E non è un'esagerazione. Vera è un mastino, che ruba palla come pochi, copre gli spazi anche nelle corsie esterne e non si ferma per un solo minuto durante la partita. La sua grinta e disposizione lo rendono indispensabile nell’economia di gioco della squadra dal centrocampo in su. Sin dalle prime apparizione in squadra, sia lo staff tecnico sia i tifosi si rendono presto conto che il top player può anche saltare una o due partite ma Fausto Vera, assolutamente no. Il suo palleggio e il suo passaggio corto sono rapidi e precisi; i suoi lanci lunghi aiutano a impostare dalla propria metà campo. Non è molto preciso nei tiri da lunga distanza, ma può sicuramente migliorare su questo aspetto.

Nome: Fausto Mariano Vera

Data di nascita: 26 marzo 2000

Nazionalità: argentina

Posizione: mediano

Squadra: Argentinos Juniors

Assomiglia a: Daniele De Rossi