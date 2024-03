Fausto Vera chiederà la cessione in estate: la Lazio resta alla finestra per l'argentino

Ritorno di fiamma in casa Lazio. Come si legge sul portale brasiliano BOLAVIP, i biancocelesti sono tornati sulle tracce di Fausto Vera, mediano argentino classe 2000 che milita nel Corinthians. Il giocatore vorrebbe lasciare il Brasile per tentare il grande salto in Europa, ma la strada per la Lazio appare decisamente in salita

Quotazione alta

Il Corinthians lo valuta più di 20 milioni, cifra sborsata nel 2022 dal club brasiliano per acquistarlo dall'Argentinos Juniors. Al momento comunque la Lazio non avrebbe effettuato nessuna offerta officiale. Resta il fatto che nella prossima sessione estiva di calciomercato il 24enne chiederà di essere ceduto: già a gennaio c'era stata la possibilità che andasse al Flamengo, ma poi il trasferimento non si è concretizzato.