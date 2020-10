Un talento al giorno, Felix Mambimbi: uno svizzero sulla strada europea della Roma

vedi letture

Felix Mambimbi è uno dei giovani talenti che si propone di portare avanti al crescita del calcio svizzero: prodotto del settore giovanile del club, Mambimbi è un attaccante classe 2001 che può agire da prima e da seconda punta, oltre che da esterno. Atleta brevilineo con buona tecnica e fiuto del gol, dopo aver stupito nelle giovanili è entrato a pieno regime in prima squadra. In stagione ha giù collezionato sette presenze, compresi oltre 70 minuti nella sfida di Europa League contro la Roma: uno svizzero, evidentemente di seconda generazione, che si propone di diventare presto importante anche per la selezione Under 21.

Nome: Felix Mambimbi

Data di nascita: 2 luglio 2001

Nazionalità: svizzero

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Young Boys

Assomiglia a: Allan Saint-Maximin