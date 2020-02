© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Sbocciato all'Estoril Praia, con il quale disputa una stagione da protagonista giocando 35 incontri e segnando tre reti, il classe 1999 lusitano Filipe Soares è passato in estate alla Moreirense ed è diventato rapidamente un perno anche per la manovra biancoverde. Centrocampista o fantasista di qualità e quantità, ricorda per movenze un po' Bruno Fernandes, vecchia conoscenza del calcio italiano passata di recente al Manchester United. Un numero 10 atipico, a cui piace trovarsi nel fulcro della manovra e del campo, portando passa e distribuendo qualità con le sue giocate offensive.

Nome: Filipe Soares

Data di nascita: 20 maggio 1999

Nazionalità: portoghese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Moreirense

Assomiglia a: Bruno Fernandes