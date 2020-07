Un talento al giorno, Hakim Luqman: un malesiano da tenere sott'occhio

vedi letture

Capocannoniere dei campionati asiatici Under 16 del 2018, Hakim Luqman, attaccante proveniente dal Malaysia’s National Football Development Programme, ha attirato negli ultimi mesi l'attenzione delle squadre giapponesi. A settembre ha firmato per un club belga, che per primo ha intravisto potenzialità importanti in questo giocatore dal nome davvero particolare. Rimarrà per il momento in Malesia prima di fare il salto nel grande calcio, ma in patria si parla di lui come di un predestinato e anche il Guardian lo ha inserito nella lista di giovani da tenere sott'occhio per il futuro.

Nome: Hakim Luqman

Data di nascita: 27 febbraio 2002

Nazionalità: malesiano

Squadra: Borussia Dortmund

Ruolo: Kortrijk

Assomiglia a: Giovani dos Santos