Un talento al giorno, Hugo Guillamón: giovane centrale con grande visione di gioco

vedi letture

C'era anche il difensore del Valencia Hugo Guillamón tra i 100 giocatori più "costosi" indicati dall'analisi CIES della scorsa settimana. Il giocatore, classe 2000, ha firmato la scorsa estate un importantissimo rinnovo coi Taronges fino al 30 giugno 2023, con una clausola risolutiva di 80 milioni di euro. Gracia lo ha promosso in Prima Squadra per le sue caratteristiche uniche nella rosa del Valencia: Guillamon ha una visione del gioco superiore a quella dei titolari Paulista e Mangala. Freddo e capace di leggere bene l'azione avversaria, la gioventù non è stata certo un problema per lui in questi primi mesi di esperienza in Prima Squadra.

Nome: Hugo Guillamón

Data di nascita: 31 gennaio 2000

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Valencia

Assomiglia a: Raul Albiol