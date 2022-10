ufficiale Valencia, continua il legame con Guillamon: il 22enne ha rinnovato fino al 2026

Hugo Guillamon ha rinnovato il suo contratto con il Valencia fino al 30 giugno 2026. A comunicarlo è il club spagnolo, che sul proprio sito ufficiale, ha spiegato come il classe 2000, entrato a far parte della VCF Academy quando aveva solo 5 anni, metterà ancora a disposizione dei Pipistrelli, per almeno 4 anni, la sua versatilità, qualità e intelligenza. Di seguito il post su Twitter: