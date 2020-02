vedi letture

Un talento al giorno, Jack Lahne: attaccante esterno specialista in ripartenza

Un altro svedese si mette in luce in Europa dopo il gioiello di scuola Atalanta, e recentemente passato alla Juventus, Dejan Kulusevski: il classe 2001 Jack Lahne è però quanto di più diverso rispetto al collega del Parma. 174 cm di altezza e una velocità davvero notevole, che lo avvicina più a giocatori come Gervinho o Eto'o rispetto al collega, che comunque ha origini macedoni. Lahne è un attaccante esterno capace di far fruttare al massimo la sua superiorità fisica in contropiede: e dopo essersi messo in luce con l'AIK e il Brommapojkarna, è arrivata la chiamata dell'Amiens.

Nome: Jack Lahne

Data di nascita: 24 ottobre 2001

Nazionalità: svedese

Ruolo: attaccante

Squadra: Amiens

Assomiglia a: Gervinho