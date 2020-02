vedi letture

Un talento al giorno, Jeremie Frimpong: l'ennesimo terzino dalla Scozia

Solo omonimo (non parente dunque) dell'ex stellina dell'Arsenal, Jeremie Frimpong è un classe 2000 che dopo una lunghissima trafila al Manchester City si è messo finalmente in evidenza coi grandi in Scozia, con la maglia del Celtic Glasgow. Un campionato, quello scozzese, che in questa stagione ha prodotto un gran numero di laterali di grande prospettiva e proprio come terzino destro Frimpong si è messo in evidenza. Spinta, assist e anche qualche inserimento con gol sono stati i suoi marchi di fabbrica in questa stagione, in cui ha già collezionato 19 presenze e oltre 1500 minuti.

Nome: Jeremie Frimpong

Data di nascita: 10 dicembre 2000

Nazionalità: olandese

Ruolo: terzino destro

Squadra: Celtic Glasgow

Assomiglia a: Serge Aurier