Un talento al giorno, Joao Mario: solo omonimia, parliamo di un esterno

L'omonimia non deve spaventare, anche perché João Mário Neto Lopes non potrebbe essere più diverso dal connazionale ex Inter, ora alla Lokomotiv Mosca. Il classe 2000 di scuola Porto si è messo in evidenza con la maglia dei biancoazzurri nelle ultime settimane grazie alla sua velocità e capacità di dribbling, oltre che alla capacità di usare senza problemi sia destro che sinistro pur nascendo mancino. Un piccolo Mahrez, volendolo avvicinare ad un campione già noto ai grandi palcoscenici.

Nome: João Mário Neto Lopes

Data di nascita: 3 gennaio 2000

Nazionalità: portoghese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Porto

Assomiglia a: Riyad Mahrez