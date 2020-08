Un talento al giorno, Jonas Wind: un vento danese può investire il Bologna

vedi letture

Il Bologna ha scelto un talento scandinavo per svecchiare la rosa in vista della prossima stagione: Jonas Wind danese del Copenhagen con grandi doti di finalizzatore, ha riacceso su di sè l'interesse con la doppietta realizzata in Europa League, che ha steso il Basaksehir e consentito ai danesi di centrare la final eight. Parliamo di un classe 1999 di ottima fisicità, esplosivo al punto giusto e divenuto in tenerissima età la stella del settore giovanile del club danese: un gravissimo infortunio al ginocchio, ad agosto 2019, lo ha costretto a stare fuori per oltre sei mesi, ma il suo rendimento, una volta tornato in campo, è tornato subito ad essere elevato.

Nome: Jonas Wind

Data di nascita: 7 febbraio 1999

Nazionalità: danese

Ruolo: punta

Squadra: Copenhagen

Assomiglia a: Alen Bokšić