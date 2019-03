© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Bayern Monaco ha in casa un gioiellino in attacco. Stiamo parlando di Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 che i bavaresi hanno strappato alla concorrenza dei maggiori top club europei. Un ariete perfetto al centro dell'attacco: 193 centimetri di altezza, con un fisico abbastanza esile che gli permette di essere velocissimo. Per questo è letale sia nel gioco aereo che nella progressione palla al piede. Zirkzee, oltre che essere un buon finalizzatore, gioca molto per la squadra visto che si muove bene su tutto il fronte offensivo ed è dotato di una buona tecnica.

Nome: Joshua Zirkzee

Data di nascita: 22 maggio 2001

Nazionalità: olandese

Ruolo: attaccante

Squadra: Bayern Monaco

Assomiglia a: Romelu Lukaku