Un talento al giorno, Juan Familia Castillo: il nome sul pizzino di Paratici

La Juve ha messo gli occhi su di lui, forse pensando alla sostituzione ad ampio raggio di Alex Sandro: Juan Familia Castillo è infatti appena un 19enne, ma di talento ne ha da vendere, tanto da finire sull'ormai famigerata lista di giocatori appetitosi che Paratici ha dimenticato dopo un'infausta cena di mercato. Classe 2000 e proveniente dall'Academy dell'Ajax, il talentuoso terzino sinistro, devastante nello spazio, si libererà a zero a giugno e la Juventus ci ha messo gli occhi da un pezzo. Per lui oltre venti presenze in stagione con le riserve del Chelsea, club che lo ha "rubato" ai lancieri nel 2017.

Nome: Juan Familia Castillo

Data di nascita: 13 gennaio 2000

Nazionalità: olandese

Ruolo: difensore sinistro

Squadra: Chelsea

Assomiglia a: Alex Sandro