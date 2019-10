Un talento al giorno, Kacper Kozlowski: macchina da gol a centrocampo

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Una macchina da gol, ma fa il centrocampista: Kacper Kozłowski è una delle promesse più interessanti a livello mondiale quando si parla di classe 2002. Un giocatore capace di segnare tre gol e fare quattro assist nelle qualificazioni per l'Europeo Under 17, risultando di gran lunga il talento più brillate nell'ultima tornata di gare internazionali per quanto riguarda i sedicenni. Non parteciperà al Mondiale, la Polonia non ce l'ha fatta, ed è un peccato non poter approfondire la conoscenza di un giocatore davvero promettente come lui.

Nome: Kacper Kozłowski

Data di nascita: 16 ottobre 2002

Nazionalità: polacco

Ruolo: centrocampista

Squadra: Pogon Szczecin

Assomiglia a: Frankie Lampard