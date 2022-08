Kacper Szymon Kozłowski dovrà rimandare ancora una volta il suo sogno di giocare in Premier League. Il 18enne centrocampista polacco di proprietà del Brighton, acquistato a gennaio dal Pogon Szczecin e mandato subito in prestito all'Union-SG, è stato ceduto nuovamente, stavolta al Vitesse.

All the best, Kacper. 👊 The midfielder has joined @MijnVitesse on loan. 🇵🇱

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 25, 2022