ufficiale Kozlowski non torna da De Zerbi, il Brighton lo presta di nuovo al Vitesse

Per il giovane centrocampista Kacper Kozlowski, classe 2003 di proprietà del Brighton, si prospetta un altro anno nel massimo campionato olandese. Il 19enne polacco sembrava dover rientrare alla base dopo l'annata trascorsa in prestito al Vitesse, ma i Seagulls hanno comunicato nelle scorse ore di aver rinnovato il trasferimento a titolo temporaneo. Kozlowski, perciò, rimane in Olanda fino al termine della stagione 2023/24.

Di seguito il comunicato ufficiale.