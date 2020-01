Un talento al giorno, Kacper Urbanski: il 2004 nella storia della Polonia

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

A 15 anni 3 mesi e 14 giorni Kacper Urbanski, trequartista classe 2004 del Lechia Gdansk, é diventato il secondo esordiente più giovane della storia del massimo campionato polacco. Abile tecnicamente e capace di giocare sia come mezzala che come fantasista, il ruolo che preferisce, il classe 2004 non ha ancora avuto tantissimo spazio in Prima Squadra ma le sue qualità sono state subito evidenti a tutti. Al punto che in molti sono pronti a scommettere su di lui come futuro Boniek o... Zielinski, per essere più moderni.

Nome: Kacper Urbanski

Data di nascita: 7 settembre 2004

Nazionalità: polacco

Ruolo: trequartista

Squadra: Lechia Gdansk

Assomiglia a: Andres Iniesta