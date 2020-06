Un talento al giorno, Koba Lein Koindradi: mezzala francese di grande qualità

Koba Lein Koindradi è forse il gioiello più splendente della fulgida cantera del Valencia e non è neanche spagnolo: francese di scuola Lens, la sua famiglia proviene dal sobborgo Païta di Noumea, nella provincia meridionale dell'isola della Nuova Caledonia. Buon per i Taronges, convinti di avere, sebbene abbia solo 17 anni, in casa un ragazzo che ha tutto il necessario per diventare un giocatore di livello mondiale. Ma che tipo di centrocampista è Koindradi? Sicuramente un giocatore a cui piace giostrare davanti alla difesa, dando stabilità e qualità all'uscita della palla, o come interno stile Seydou Keita, uno dei suoi grandi riferimenti.

Nome:Koba Lein Koindradi

Data di nascita: 27 ottobre 2001

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Valencia

Assomiglia a: Seydou Keita