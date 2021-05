ufficiale Valencia, nel futuro c'è Koba Lein. Il giovane centrocampista ha rinnovato

Non è stata un'annata facile per il Valencia, arrivato in una posizione di classifica ben lontana dal blasone e dalle aspettative che circondano i Murcielagos. C'è stata però l'occasione di scoprire alcuni talenti del settore giovanile, come il centrocampista Koba Lein, classe 2001 nativo del Gibuti e di passaporto francese che ha esordito in prima squadra quest'anno, raccogliendo 6 presenze. Il club spagnolo ha annunciato sui suoi canali ufficiali di comunicazione di aver rinnovato il suo contratto fino al 2005.