Un talento al giorno, Luca Unbehaun: il BVB ha trovato il portiere del futuro

Luca Unbehaun: il BVB ha trovato il portiere del futuro

Prodotto delle giovanili del Bochum ma diventato il calciatore che è oggi a Dortmund, Luca Unbehaun sembra essere il nuovo giovane prospetto giallonero in grado di far dimenticare le scelte recenti poco felici in tema di estremi difensori del Borussia. Parliamo di un classe 2001 di 185 centimetri estremamente esplosivo e carismatico, che è stato aggregato più volte alla prima squadra durante questa stagione e che per fisicità ricorda terribilmente il collega Manuel Neuer. In stagione si è diviso tra U19-Bundesliga, Youth League 5 e Regionalliga West: il prossimo passo, è scontato, sarà l'esordio in Bundesliga.

Nome: Luca Unbehaun

Data di nascita: 27 febbraio 2001

Nazionalità: tedesco

Squadra: Borussia Dortmund

Ruolo: portiere

Assomiglia a: Roman Weidenfeller