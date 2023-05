Il Borussia Dortmund, superata la delusione del campionato perso all'ultima partita, ha ufficializzato alcune uscite dalla propria rosa alla scadenza del contratto.

Lasceranno il club da svincolati il prossimo 30 giugno il difensore e centrocampista Raphael Guerreiro (29 anni, nell'immagine), il terzino Felix Passlack (24), il centrocampista Mahmoud Dahoud (27, vicino al Brighton), l'attaccante Anthony Modeste (35) e il portiere di riserva Luca Unbehaun (22).

🙏🥺👏 Emotionaler Abschied heute am Trainingsgelände: 𝗗𝗔𝗡𝗞𝗘 für all die großartigen Jahre und Momente, die wir zusammen mit Euch in Schwarzgelb erleben durften, Rapha #Guerreiro, Mo #Dahoud, Felix #Passlack, Luca #Unbehaun und Tony #Modeste!

Wir wünschen Euch nur das… pic.twitter.com/U8k6xxe2We

— Borussia Dortmund (@BVB) May 28, 2023