Un talento al giorno, Luka Sucic: un regista che sa fare "un po' di tutto"

Playmaker di centrocampo con ottima capacità di allungo e di resistenza ai contrasti, Luka Sucic è il prototipo di regista moderno, capace non solo di cucire il gioco per la propria squadra ma di andare anche a rompere le scatole al possessore di palla avversario. Un centrocampista con intelligenza calcistica superiore alla media, dinamico ma con raziocinio: in parole povere sì al pressing, ma solo se è utile al recupero della sfera o alla copertura preventiva. Mancino naturale e dotato di un ottimo lancio lungo, si sta perfezionando anche in una caratteristica assolutamente fondamentale per chi ambisce a diventare un giocatore di alto livello: il tiro dalla media-lunga distanza.

Nome: Luka Sucic

Data di nascita: 8 settembre 2002

Nazionalità: croato

Squadra: RB Salisburgo

Ruolo: regista di centrocampo

Assomiglia a: Miralem Pjanic