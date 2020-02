vedi letture

Un talento al giorno, Maksim Samoilov: il russo che viene da Parigi

Un russo cresciuto in Francia non è cosa comune: Maksim Samoilov è un fantasista classe 2003 che dopo essersi fatto le osse nel Settore Giovanile del PSG sta vivendo la sua prima esperienza a contatto con la Prima Squadra col Valenciennes. Di lui si parla benissimo Oltralpe, al punto da scomodare paragoni scomodi con Arshavin e non solo. Destro sopraffino e controllo di palla da grande talento, il russo ama la giocata ad effetto e tatticamente è un fantasista capace di giocare anche come mezzala, pur senza grande propensione al recupero palla.

Nome: Maksim Samoilov

Data di nascita: 21 maggio 2003

Nazionalità: russo

Ruolo: centrocampista o fantasista centrale

Squadra: Valenciennes

Assomiglia a: Andrey Arshavin