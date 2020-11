Un talento al giorno, Manu Sánchez: il prototipo di terzino futuro. Polmoni d'acciaio e cross puntuali

Parliamo oggi di Manu Sanchez, terzino classe 2000 proveniente dalla cantera dell'Atletico Madrid e già stabilmente inserito in Prima Squadra da Diego Simeone. Dotato di due polmoni d'acciaio e sempre puntuale sia in fase difensiva, che in quella di costruzione dell'azione, lo spagnolo sembra essere il prototipo del terzino affidabile e fisicamente molto dotato: insomma il laterale difensivo del futuro, quello che ogni allenatore vorrebbe allenare. Tecnicamente non eccelle, ma è sicuramente bravo nel crossare, il fondamentale più importante nel suo ruolo. Notevole invece la sua mentalità: dal punto di vista della gestione delle energie e della lettura della gara il giovane Sanchez sembra avere ben poco da imparare.

Nome: Manu Sanchez

Data di nascita: 24 agosto 2000

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Atletico Madrid

Assomiglia a: Alvaro Arbeloa