Un talento al giorno, Marcin Bulka: altro giovane lanciato dalle parti di Parigi

Nessuno segna come Haaland e nessuno lancia giovani come il Paris Saint-Germain: in stagione il polacco Marcin Bulka ha esordito con la maglia dei parigini prendendo il posto di Navas e Areola nella gara contro il Nantes. Opportunità molto ben sfruttata dallo statuario estremo difensore classe 1999, che mantenuto la porta inviolata: il portiere di Tuchel, "soffiato" in estate al Chelsea, ha mostrato grande atletismo e dei riflessi fuori dal normale. Tecnicamente è un numero uno molto bravo nel posizionamento e nel comando dell'area di rigore.

Nome: Marcin Bulka

Data di nascita: 4 ottobre 1999

Nazionalità: polacco

Ruolo: portiere

Squadra: PSG

Assomiglia a: Alphonse Areola