Un talento al giorno, Matías Vinã: un po' Lazzari, un po' Mario Rui

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Matías Vinã è un esterno alla Lazzari ma con caratteristiche alla Mario Rui. Dello spallino ricorda le dinamiche offensive e la velocità, mentre del portoghese la capacità di marcare l’avversario, sebbene sia superiore al giocatore del Napoli sia nelle palle alte che nella fase di spinta. Probabilmente Matias Viña sarà in breve un titolare della nazionale uruguaiana. La sua personalità sul campo, la sua dedizione e la sua costante attenzione ai movimenti in campo, fanno di lui un giocatore con un profilo europeo e che si adatterebbe bene in squadre medie e grandi del calcio italiano. Viña si fa tutta la fascia sinistra come un giocatore di grande esperienza: non si spaventa quando spinge e meno ancora affrontando gli attaccanti rivali, mettendosi in linea con la sua difesa. È uno degli esterni più promettenti del calcio uruguaiano.

Nome:Matías Nicolás Viña Susperreguy

Data di nascita: 9 di novembre 1997

Nazionalità: uruguaiana

Ruolo: esterno sinistro

Squadra: Nacional (URU)

Assomiglia a: Manuel Lazzari