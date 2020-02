vedi letture

Un talento al giorno, Maxence Caqueret: altro gioiello della scuola lionese

È dello scorso giugno la notizia del rinnovo di contratto annunciato dall'Olympique Lione: il nuovo accordo lega il centrocampista Maxence Caqueret (classe 2000) per altre due stagioni aggiuntive ai lionesi: dall'originale contratto a scadenza 2021, il termine è stato portato al 30 giugno 2023. Per il giovane centrocampista, cresciuto tanto anche in fase di costruzione, ma già dotato di naturali doti in fase di interdizione e recupero palla, la soddisfazione dell'esordio in Prima Squadra e subito un ruolo importante nel gioco di Rudi Garcia, nonostante la presenza di giocatori altrettanto giovani e di valore come Jean Lucas, Bruno Guimaraes e Rayan Cherki.

Nome: Maxence Caqueret

Data di nascita: 15 febbraio 2000

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista difensivo

Squadra: Lione

Assomiglia a: Ismael Bennacer