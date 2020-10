Un talento al giorno, Maxime Busi: il Parma punta su un laterale da "pacchetto completo"

Gamba, tecnica e fisico, il nuovo arrivo del Parma Maxime Busi sembra davvero il classico "pacchetto completo" quando si parla di calciatori emergenti: un classe 1999 che dovrà completarsi tatticamente nel Ducato, ma che dimostra di avere già ottima materia prima su cui lavorare. Un laterale capace di coprire con continuità la fascia destra ed essere un punto di riferimento per la squadra in fase di spinta: non a caso Karim Belhocine, allenatore del Charleroi, lo ha schierato titolare in tutte le gare di questa stagione, senza rinunciare a lui neanche per un minuto. Giocatore estremamente continuo che deve però lavorare sull'aggressività (tre cartellini in questo inizio di stagione) e sull'eclettismo.

Nome: Maxime Busi

Data di nascita: 14 ottobre 1999

Nazionalità: belga

Posizione: terzino destro

Squadra: Parma

Assomiglia a: Thomas Meunier