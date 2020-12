Un talento al giorno, Miguel Baeza: il nuovo Asensio può giocare anche più dietro

vedi letture

Fantasista, esterno d'attacco, mezzala: il merengue Miguel Baeza si adatta facilmente e anche per questo è considerato dal Real Madrid uno dei prossimi canterani da inserire in Prima Squadra. Passato al Celta in prestito in estate, pur se utilizzato spesso a gara in corso ha già totalizzato 10 presenze, con un rendimento spesso positivo alla sua prima esperienza tra i pro della Liga. In casa madrilena lo paragonano spesso ad Asensio, anche per la facilità di calcio col piede mancino, ma dal punto di vista del bagaglio tecnico è forse un calciatore ancor più completo del connazionale, ragionando in termini di prospettiva almeno. Tatticamente il suo ruolo ideale sembra essere quello del fantasista, ma con il suo atletismo pronunciato non è difficile immaginare un futuro da mezzala di inserimento.

Nome: Miguel Baeza

Data di nascita: 23 marzo 2000

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: fantasista

Squadra: Celta Vigo

Assomiglia a: Marco Asensio