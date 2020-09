Un talento al giorno, Miguel Gutierrez: capitan Futuro del Real Madrid

vedi letture

Il capitan Futuro di Madrid si chiama Miguel Gutierrez e di mestiere fa il terzino sinistro: capitano del Castilla, con cui ha alzato la Youth League non più tardi di una settimana fa, il laterale mancino, capace di giocare alla perfezione anche con il piede "debole", è un veterano del Settore Giovanile delle merengues. Per lui diverse convocazioni in questa stagione coi grandi di Zidane, mentre in Youth League ha collezionato 16 presenze e il considerevole numero di 5 reti: numeri davvero importanti visto che parliamo di un terzino.

Nome: Miguel Gutierrez

Data di nascita: 27 luglio 2001

Nazionalità: spagnolo

Squadra: Real Madrid

Ruolo: esterno sinistro

Assomiglia a: Fabio Coentrao