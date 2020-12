Un talento al giorno, Mohamed-Ali Cho: la risposta francese a Moukoko

vedi letture

La risposta francese al gioiello del Borussia Dortmund Moukoko, fenomeno di precocità in grado di esordire con la Prima Squadra del BvB a 16 anni e 1 giorno può essere Mohamed-Ali Cho, ala di piede sinistro dell’Angers. Il francese di Stains ha infatti firmato il suo primo contratto da professionista prestissimo, ottenendo così il record di primo 2004 in Francia a firmare da pro. Un legame professionale che l'Angers ha deciso di far fruttare prestissimo, regalando al giovane esterno la prima presenza da titolare a neanche 17 anni: in totale sono meno di 100 i minuti giocati in stagione in Ligue 1, ma è evidentissima l'intenzione del club francese di non bruciare il gioiello. Tecnicamente parliamo di un esterno destro che può però svariare su tutto il fronte offensivo, motivo per cui l'abbiamo paragonato al blaugrana Dembélé.

Nome: Mohamed-Ali Cho

Data di nascita: 19 gennaio 2004

Nazionalità: francese

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Angers

Assomiglia a: Ousmane Dembélé