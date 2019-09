Un talento al giorno, Mohammed Kudus: il nuovo Kessie non è blucerchiato

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

A lui aveva pensato la Sampdoria, ma alla fine il destino non lo ha portato in Italia: il centrocampista Mohammed Kudus, ghanese in forza al Nordsjaelland, è rimasto in forza alla società danese con sede nella città di Farum. Under 20 ghanese, si è distinto sia con la maglia del proprio club che con la nazionale: capace di creare la superiorità numerica grazie alle proprie qualità atletiche, ricorda un po' Kessié per la capacità di inserimento in area di rigore. Un centrocampista abile a giocare sia come mezzala che qualche metro più avanti.

Nome: Mohammed Kudus

Data di nascita: 2 agosto 2000

Nazionalità: ghanese

Posizione: mezzala

Squadra: Nordsjaelland

Assomiglia a: Franck Kessié