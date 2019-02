© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Ancora qualche mese e il sogno di Mohanad Ali diventerà realtà: la trattativa per portare il gioiello iracheno, come vi abbiamo scritto, è slittata a giugno a causa dell'intransigenza dell'Al-Shorta, che ha deciso di tenere il giocatore fino alla fine della stagione per cercare di vincere il titolo nazionale. La Juventus comunque ha tutte le intenzioni di puntare forte sulla rivelazione della Coppa d'Asia, il numero 10 dell'Iraq: attaccante di razza, ha dimostrato di avere ottimo dribbling, velocità di base notevole a dispetto di un fisico già ben sviluppato. Un predatore di area di rigore forte anche nel gioco aereo, che va però testato a livelli ben diversi da quelli con cui si è confrontato fino ad oggi.

Nome: Mohanad Ali

Data di nascita: 20 giugno 2000

Nazionalità: iracheno

Ruolo: attaccante

Squadra: Al-Shorta

Assomiglia a: Mido