© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Benfica pesca ancora nel campionato brasiliano, tesserando il centrale brasiliano Felipe Rodrigues Da Silva, meglio noto come Morato. 18 anni, arriva a titolo definitivo dal Sao Paulo e ha firmato fino al 2024: trattasi di un difensore centrale di grande fisico (sfiora il metro e novanta), bravo nell'impostazione e con eccellenti basi tecniche. Non di rado infatti gli è capitato di calciare i rigori nella formazione paulista: un centrale dotato di grande personalità che non avrà problemi ad integrarsi nel campionato portoghese.

Nome: Morato

Data di nascita: 5 gennaio 2000

Nazionalità: brasiliano

Posizione: centrale difensivo

Squadra: Benfica

Assomiglia a: Lucio