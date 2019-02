Un talento al giorno, Nabil Alioui: sulle orme di Mbappé

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Monaco guarda al futuro e blinda il talento Nabil Alioui. Il club francese infatti ha prolungato il contratto del baby attaccante fino al 2023. Classe '99, Alioui è un attaccante veloce e tecnico, perfetto per giocare largo nel tridente. Il suo punto di forza è senza dubbio il dribbling. Letale nell'uno contro uno, riesce spesso, con le sue finte, a disorientare l'avversario garantendo alla sua squadra la superiorità numerica. Attualmente è in prestito in Belgio al Cercle Brugge, anche se purtroppo è fermo da inizio stagione a causa di un brutto infortunio all'anca.

Nome: Nabil Alioui

Data di nascita: 18 febbraio 1999

Nazionalità: francese

Ruolo: attaccante

Squadra: Monaco

Assomiglia a: Kylian Mbappé