Un talento in casa Ajax. Non è una novità, anzi, i Lancieri sono forse la squadra che sforna più talenti in Europa. In questo caso però il club olandese è andato a pescare in Germania, acquistato dal Lipsia il classe 2000 Nicolas Kühn. Il tedesco è un attaccante esterno, destro naturale (ma che all'occorrenza può giocare anche sul versane opposto), tutto tecnica e velocità. Quando parte palla al piede è imprendibile, crea le superiorità numerica e trova spesso la via del gol. Ricorda, per caratteristiche, Leroy Sanè del Manchester City.

Nome: Nicolas Kuhn

Data di nascita: 1 gennaio 2000

Nazionalità: tedesco

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Leroy Sané