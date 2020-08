Un talento al giorno, Noah Jean Holm: il gioiello su cui ha scommesso il Vitoria Guimaraes

vedi letture

Noah Jean Holm, nato il 23 maggio 2001, è un attaccante capace di giocare in ogni posizione della fase avanzata: una punta fisicamente ben strutturata (188 cm per 77 kg) e capace di fare "un po' di tutto". Creare occasioni per i compagni col suo movimento su tutto il fronte offensivo, ma anche fare da riferimento piazzandosi tra i due centrali avversari. Dotato di un bel tiro dalla media distanza, non è neanche necessario servirlo in area piccola per renderlo pericoloso. Un giocatore di personalità che potrà mettersi subito in evidenza nel Vitoria Guimaraes, che l'ha acquistato nell'ambito di una campagna acquisti all'insegna dei giovani talenti.

Nome: Noah Jean Holm

Data di nascita: 11 maggio 2001

Nazionalità: norvegese

Squadra: Vitoria Guimaraes

Ruolo: attaccante centrale

Assomiglia a: John Carew