Un talento al giorno, Nuno Mendes: 18enne terzino granitico per il futuro dei Leoes

vedi letture

Nuno Mendes è uno dei cinque giovani prospetti promossi in Prima Squadra dallo Sporting Lisbona al termine della scorsa stagione, per evidenti meriti. Troppo forti per il Settore Giovanile e perfetti per cominciare l'ennesima rifondazione in casa Leoes: il 18enne terzino sinistro di colore, è il prototipo di laterale moderno, bravo a spingere sulla corsia ma anche ad accentrarsi e far diventare la difesa a tre in caso di bisogno. Il fisico mesomorfo lo aiuta in tal senso, ma anche un piede mancino estremamente delicato è utile per giocare nel tecnico campionato portoghese. Un ragazzo già entrato nelle mire di diversi top club e di cui sentire parlare sicuramente in futuro.

Nome: Nuno Mendes

Data di nascita: 19 giugno 2002

Nazionalità: portoghese

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Sporting Lisbona

Assomiglia a: Benjamin Mendy