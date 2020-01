© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Parliamo oggi di Panagiotis Retsos, difensore centrale del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Kicker qualche giorno fa, il classe 1998 sarebbe un'idea di mercato per Genoa e Cagliari che hanno chiesto informazioni per un'operazione in prestito. Un centrale greco che ha visto il proprio anno di esordio tra i professionisti da un infortunio, ma che è tornato subito protagonista con la maglia del Bayer. Sangue freddo e tempismo nell'intervento sono le sue specialità, ma attenzione anche quando sale in area avversaria: il colpo di testa è infatti un altro suo pezzo forte.

Nome: Panagiotis Retsos

Data di nascita: 9 agosto 1998

Nazionalità: greco

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Bayer Leverkusen

Assomiglia a: Traianos Dellas