ufficiale Hellas Verona, addio Retsos. Il difensore si trasferisce all'Olympiacos

Panagiotis Retsos, come da attese, lascia l'Hellas Verona e torna in Grecia, dove ad attenderlo c'è l'Olympiakos: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Olympiakos SFP, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 - con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Panagiotis Retsos. Nel contesto dell'operazione, il difensore classe 1998 greco ha prolungato fino al 30 giugno 2024 la durata del proprio contratto con Hellas Verona FC. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Panagiotis, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".