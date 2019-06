Un talento al giorno, Pedrinho: usa, e a volte abusa, della su tecnica

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Pedrinho è un soprannome così comune in Brasile che si rischia di fare confusione. Ma di questo bel giocatore però ne sentiremo parlare in breve anche in Europa. Classico numero 10, è un vero metronomo nelle azioni di attacco distribuendo palloni con precisione e velocità. Si fa valere anche nelle incursioni e nei tiri da fuori area. Ha già un discreto score di gol nelle varie categorie giovanili in cui è passato. Usa e abusa della sua tecnica e abilità: dribbling stretti, elastico, tunnel, sombrero; il repertorio è completo anche se a volte eccede nei preziosismi. Sa pressare e si sacrifica per la squadra, comportandosi da vero leader.

Nome: Pedro Veronez Vilhena

Data di nascita: 18 febbraio 2002

Nazionalità: brasiliana

Ruolo: trequartista

Squadra: São Paulo

Assomiglia a: Paulo Dybala