ufficiale Shakhtar Donetsk, ecco un nuovo brasiliano. Preso il terzino sinistro Pedrinho

La forte ascendenza col Brasile che ha lo Shakhtar Donetsk è confermata dall'ennesimo acquisto dal paese sudamericano: ufficializzato l'acquisto di Pedrinho, difensore 21enne svincolato dopo l'ultima esperienza all'Athletico Paranaense.

Accordo per cinque stagioni - Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2028. Terzino sinistro, Pedro Henrique Azevedo Pereira (questo il suo nome completo) vanta anche 5 presenze in Copa Libertadores nelle ultime due stagioni. Con lo Shakhtar avrà la possibilità di misurarsi da subito in Champions League, con la squadra già qualificata alla fase a gironi. Al sorteggio del 31 agosto sarà in terza fascia, così come le italiane Milan e Lazio.