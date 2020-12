Un talento al giorno, Ramon Cesar: il nuovo Felipe Melo è pronto per l'Europa

Piccoli talenti crescono in casa Palmeiras: Ramon Cesar ne è l'esempio ideale. Classico numero 6, non a caso già blindato con un contratto da professionista, sembra essere il più europeo tra i calciatori del Verdao. Parliamo di un classe 2002, mediano di grande sostanza e fisicità, un talento appena 18enne che è stato osservato recentemente da Fiorentina e Roma, strappando ottime recensioni agli scout che si sono interessati al suo profilo. Un gioiellino già nel giro della prima squadra e ribattezzato in patria come "erede di Felipe Melo".

Nome: Ramon Cesar

Data di nascita: 25 marzo 2002

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Palmeiras

Assomiglia a: Felipe Melo