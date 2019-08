© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riportato dall’Equipe, la Juventus avrebbe sondato il terreno, nelle scorse settimane, per Rayan Ait-Nouri, 17enne terzino sinistro in forza all’Angers, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2021. E’ considerato uno dei più promettenti giovani talenti del calcio francese e per lui il club francese avrebbe già respinto l’assalto del Monaco, declinando un’offerta di 8 milioni di euro. Ait-Nouri, che ha firmato un triennale con l’Angers a febbraio, piace anche in Bundesliga: in Ligue 1 si è conquistato la stima di tutti con le sue giocate da e con un carisma decisamente superiore alla sua età. Uno dei motivi che hanno spinto la Juve e non solo a seguirlo molto da vicino.

Nome: Ryan Ait-Nouri

Data di nascita: 1 novembre 2001

Nazionalità: francese

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Angers

Assomiglia a: Patrice Evra